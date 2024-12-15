Прямо сейчас два танкера терпят крушение в Керченском проливе, об этом сообщает МЧС России.

Речь идет о судах «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По информации ведомства, «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.

На борту первого находятся 13 человек, а на борту второго – 14 человек.

Известно, что на судне нефтепродукты, информация о разливе уточняется. Ми-8 МЧС России со спасателями «Крым-Спас» вылетели на место. Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

Южная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере безопасности мореплавания после крушения судов в Керченском проливе.

Восемь членов экипажа терпящего бедствие судна «Волгонефть 212» подняты из воды, спасение пяти человек продолжается, сообщили РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Следком возбуждил два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе

Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня потерпели бедствие два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территрии, проведения всех необходимых следственных действий.

Напомним, сегодня севастопольские спасатели предупредили горожан о резком ухудшении погодных условий, в частности, о штормовом ветре и посоветовали принять меры предосторожности.

Дарья Тимофеева

Фото: соцсети

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