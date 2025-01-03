Мазутные пятна появились и в Севастополе

В Севастополе сегодня обнаружено небольшое мазутное пятно 1,5×1,5 метра, на входе в Балаклавскую бухту. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и наш Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации.

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Он отметил, что была проведена планерка с соответстующими ведомствами и спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна.

Что делать, если вы обнаружили в Севастополе птицу в мазуте

В Севастополе по поручению губернатора на Могилевской, 16 в государственном ветеринарном центре развернут пункт приема птиц, пострадавших от разлива мазута.

Инструкция, что делать, если вы обнаружили птицу — в инфокарточках.

Прежде чем везти птицу, позвоните по телефону +7 (978) 300-91-40 — это горячая линия Управления ветеринарии города Севастополя, предупредил глава города.

Он добавил, что пока обнаружено несколько птиц. Если ситуация ухудшится, то будут развернуты дополнительные пункты приема птиц и подключаться волонтеры.

Если вы нашли птицу и не знаете, что делать, то звоните на номер 112.

Напомним, два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — потерпели крушение из-за шторма в минувшее воскресенье в районе Керченского пролива. Предварительно, в море попало около 3,7 тысячи тонн мазута. Сейчас волонтеры пытаются спасать птиц уже по всем городам Крым.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова