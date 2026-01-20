Жители дома 33Б на Лабораторном шоссе продолжают жаловаться на работу лифтов

Госжилнадзор Севастополя 12 января сообщил о проведенной проверке работы лифта в доме 33Б на Лабораторном шоссе.

Поводом для проверки стала жалоба жителей на остановку кабины 8 января. В этот раз обошлось без пострадавших. Человек, оказавшийся внутри, смог выйти после того, как через некоторое время лифт возобновил движение и спустился на первый этаж.

Однако в данном доме 30 ноября 2024 гожа при экстренном торможении лифта серьезно пострадала женщина. После этого поступают периодически жалобы на работу лифтов на Лабораторном шоссе, 33Б. Уже после последней проверки Госжилнадзора в домовом чате жильцы пишут о странной работе лифтов, а также о неком грохоте во время их движения.

Ольга Сурикова

Фото скриншот домового чата на Лабораторном шоссе, 33Б