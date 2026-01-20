ЛДПР за транспортные перемены для удобства каждого жителя

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создания соцмаршрутов общественного транспорта по всей России.

Согласно инициативе, эти маршруты должны связать населённые пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными объектами, обеспечивая регулярное и доступное сообщение.

Главная цель проекта — устранить транспортное неравенство между крупными городами и небольшими поселениями, упростить доступ к социальным услугам и снизить финансовое бремя на семьи.

Проблема остро стоит в сельской местности, где многие граждане вынуждены тратить значительные средства и силы на передвижение. Согласно мониторингу ЛДПР, около 64% сельчан недовольны качеством транспортного обслуживания, а каждый четвертый населённый пункт вообще лишён транспортных связей.

Регулярные рейсы позволят жителям малых городов и сел легко добираться до нужных пунктов, повысят мобильность и откроют перспективы для экономического роста регионов.

Севастопольское отделение ЛДПР поддерживает инициативу, считая её важной мерой для укрепления социального равенства и повышения качества жизни россиян вне зависимости от места жительства.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города