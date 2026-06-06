В музее «Херсонес Таврический» объяснили, почему не пустили маму с ребёнком во время пролёта беспилотника

Администрация музея‑заповедника «Херсонес Таврический» принесла извинения и пояснила, что во время воздушной тревоги и пролёта беспилотника автоматические ворота работали в режиме закрытия после запуска автотранспорта. Служба охраны находилась на значительном расстоянии от ворот, и женщине было предложено подождать закрытия, после чего охрана открыла бы ворота и пропустила её с ребёнком.

Напомним, что вчера во время тревоги женщину в ребенком не пустили в фондохранилище Херсонеса Таврического на Античном проспекте. Ворота были открыты. За воротами стояла охрана. Прямо над женщиной с ребенком летел беспилотник.

По словам женщины, охрана чётко показала жестами, что проход запрещён. В результате матери с ребёнком пришлось бежать по пустырю под летящим беспилотником.

«У нас в жилом комплексе тоже есть автоматические ворота. Они оснащены датчиком движения. Даже если они закрываются и через них проходит человек, срабатывает система, и ворота снова начинают открываться. В данном случае ворота были практически полностью открыты, и мы могли бы через них пробежать в музей. Ждать их закрытия и повторного открытия не было ни секунды времени. Если бы беспилотник начали сбивать, осколки полетели бы на нас, потому что БПЛА пролетал прямо над нашими головами», — рассказывает женщина.

Жалоба на действия службы охраны направлена в прокуратуру города Севастополя.