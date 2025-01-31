Не работают турецкие лифты в городе русской славы!

О турецких лифтах и последствиях ноябрьской аварии, в результате которой упал лифт в ЖК «Новый» на Лабораторном шоссе, 33Б, шел разговор на вчерашнем заседании Правительства Севастополя. Напомним, что женщина, которая находилась в кабине лифта, получила травмы и была эвакуирована сотрудниками МЧС.

Илья Потавский, начальник Главного управления государственного жилищного надзора города Севастополя, заявил, что во всем виноваты турецкие лифты.

Еще в июне поступило обращение о неисправном лифте. Управление выдало предостережение остановить лифт и устранить замечания — некорректно работал частотник. Управляющая компания предостережение не исполнила, а лифт продолжил работать и упал в ноябре. (https://t.me/SKorrespondent/26815)

По заключению Ростехнадзора причиной падения стали перебои с напряжением из-за которых вышел из строя частотный преобразователь турецкого производства. Заказ нового оборудования занял 6 месяцев. Несмотря на замену частотника, лифты продолжили работать неисправно.

В январе жильцы ЖК «Новый» на Лабораторном шоссе, 33Б пожаловались на очередное «падение» (https://t.me/SKorrespondent/28228) (экстренное торможение) лифта с обновленными платами управления, только теперь в другом подъезде.

Сейчас лифты отключены. Управляющая компания устанавливает стабилизаторы напряжения.

В данным момент продолжают поступать жалобы по работе турецких лифтов, которых в Севастополе установлено 108 штук.

Когда включат лифт в новом ЖК на Лабораторном шоссе неизвестно. Пока людям приходится ходить пешком.