Погода в Севастополе 12 июня

Погода
12-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем 24…26°.

Температура воды в море +19°C

Фото: Анна Корнилова