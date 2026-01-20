Погода в Севастополе 20 января

Погода
20-01-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с,

днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -7…-9°,

днем 0…+2°.

На дорогах местами гололедица.

Фото: Елена Голос

 