В истории города-героя Севастополя армия и флот всегда опирались на надежный тыл. Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, эта неразрывная связь прошлого и настоящего проявляется в конкретных делах. На днях в штабе Севастопольского регионального отделения ЛДПР состоялось знаковое событие: военнослужащие Черноморского флота передали партийцам слова искренней благодарности за помощь в реконструкции легендарных Лазаревских казарм.

По поручению бойцов грамоту координатору регионального отделения партии, вице-спикеру Законодательного собрания Илье Журавлеву лично вручил Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. Больше, чем просто стены Лазаревские казармы — это не просто комплекс зданий, это живая история Черноморского флота.

Построенные в середине XIX века по инициативе выдающегося флотоводца, адмирала Михаила Петровича Лазарева, они пережили героические обороны города и всегда оставались домом для севастопольских моряков. Сегодня, когда наши бойцы выполняют сложнейшие задачи в рамках СВО, вопрос инфраструктуры и комфортного размещения личного состава стоит особенно остро. Реконструкция Лазаревских казарм — это масштабный проект, который требует консолидации усилий государства, общества и политических сил. Важно не только создать современные условия для жизни и подготовки военнослужащих, но и сохранить дух воинских традиций, заложенных предками. Именно поэтому участие севастопольского отделения ЛДПР в этом процессе вызвало такой горячий отклик у самих черноморцев.

Переданная военными грамота — это знак глубокой признательности за оперативную реакцию на запросы флота и реальную, осязаемую помощь. «Это заслуга каждого нашего активиста» Принимая награду из рук Уполномоченного по правам человека, Илья Журавлев особо подчеркнул: в делах помощи фронту не бывает единоличных заслуг. Каждая отправленная партия гуманитарного груза, каждая решенная инфраструктурная задача — это результат работы большого и сплоченного механизма.

«ЛДПР помогает фронту с самого начала проведения специальной военной операции. Это общая работа наших активистов и сторонников. Мы помогаем, мы рядом с нашими бойцами, и мы намерены продолжать эту работу до полной нашей Победы. Спасибо каждому, кто вносит вклад в это общее дело», — заявил Илья Журавлев.

Слова вице-спикера отражают общую позицию регионального отделения: поддержка военнослужащих должна быть системной, тихой в плане пиара, но громкой в плане реальных дел. Синергия общества и власти Встреча в штабе ЛДПР подсветила еще один важный аспект современной севастопольской действительности — тесное взаимодействие различных институтов ради общей цели. Илья Журавлев выразил отдельную признательность омбудсмену Павлу Буцаю.

Институт Уполномоченного по правам человека сегодня несет колоссальную нагрузку, решая сложнейшие вопросы помощи бойцам, раненым и их семьям. Всесторонняя координация действий между правозащитниками, депутатским корпусом, волонтерами и партийным активом позволяет оперативно закрывать потребности фронта. Реконструкция Лазаревских казарм продолжается.

И тот факт, что к восстановлению исторического объекта, служащего домом для современных героев, подключаются неравнодушные севастопольцы и ответственные политические силы, говорит о главном: город-герой, как и десятилетия назад, стоит единым строем со своими защитниками. До полной Победы.