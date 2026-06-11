Telegram может полностью вернуться в Россию

Мессенджер Telegram может полностью восстановить легальную работу в России по примеру игровой платформы Roblox, которая сняла все претензии регуляторов, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, Roblox выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и ограничения с платформы были сняты. Аналогичный путь для Telegram возможен, если руководство мессенджера проявит желание сотрудничать с властями. Свинцов назвал три ключевых условия для разблокировки: наличие юридического лица в России для оперативного взаимодействия с регуляторами, хранение персональных данных и переписки российских пользователей на территории РФ и взаимодействие с правоохранительными органами для предотвращения преступлений и террористических угроз. Депутат добавил, что при готовности платформы эти меры можно выполнить за два–три месяца.

Он также отметил, что легализация таких сервисов, как YouTube, WhatsApp, Facebook и Instagram, в настоящее время маловероятна из‑за их связей с зарубежными структурами.