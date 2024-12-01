Прокуратура в Севастополе проводит проверку по факту падения лифта, в котором пострадала женщина

Прокуратура Нахимовского района Севастополя проводит проверку после экстренного торможения лифта в многоквартирном доме, в результате которого пострадала 34-летняя женщина.

Стало известно, что 30 ноября в доме № 33Б на ул. Лабораторное шоссе произошел несчастный случай. Женщина ехала к родственнице, зашла в лифт, он начал движение вверх с первого этажа, однако сразу после этого резко спустился на расстояние около 1 метра, а затем произошло его экстренное торможение.

Управление общим имуществом дома возложено на ООО «Служба управления недвижимостью». Прокуратура проверяет соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и состояние лифтового оборудования. Ведется также процессуальная проверка со стороны следственных органов, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер