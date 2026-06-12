Камеры в Севастополе начали фиксировать езду без шлема

Транспорт
12-06-2026

В Севастополе на дорогах запущены комплексы автоматической фото‑ и видеофиксации, которые фиксируют случаи неиспользования защитных шлемов водителями мототранспорта.

За управление мотоциклом или перевозку пассажира без шлема предусмотрен административный штраф 1 500 рублей.