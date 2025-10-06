Житель Севастополя задержан за призывы к убийству российских военнослужащих

06-10-2025

ФСБ задержан 39-летний житель Севастополя, который публиковал комментарии в групповой переписке проукраинского Telegram-канала. Он призывал к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.

Спецэкспертиза подтвердила, что его сообщения содержат прямой призыв к осуществлению экстремистской деятельности.

Ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Ольга Сурикова