Крымчанка призывала убивать русских

Оперативники УФСБ задержали жительницу Ялты, которая публично призывала к убийству русских

38-летняя женщина опубликовала в «Телеграме» текстовый комментарий с экстремистскими призывами. Экспертиза показала, что в посте имеются призывы к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, сообщили в пресс-службе регионального управления УФСБ.

В отношении крымчанки возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 году 29-летний житель Ялты неоднократно в соцсетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности. Его ждет суд.

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Ольга Сурикова