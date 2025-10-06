Одесская Римско-Католическая Церковь требовала в суде квартиру в центре Севастополя

Одесско-Симферопольская епархия Римско-Католической Церкви обратилась в суд с иском о наследной квартире в Севастополе.

Истец просил суд установить факт принятия наследства после смерти гражданина, умершего 19 ноября 2021 года, и признать право на наследство по завещанию квартиры в центре города.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

«Суд указал, что требования истца о признании права на наследство по завещанию являются произвольными от первоначального, и поскольку в удовлетворении требования об установлении факта принятия наследства было отказано, основания для удовлетворения произвольного требования отсутствуют», — сообщает пресс-служба Ленинского райсуда.

На основании изложенного суд отказал в удовлетворении исковых требований Одесско-Симферопольской епархии (диоцеза) Римско-Католической Церкви.

Ольга Сурикова