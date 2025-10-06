Погода 6 октября

Погода
06-10-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13…15°,

днем 19…21°.

Температура воды в море 

Фото: Елена Голос

