За списки должников в подъездах управляющим компаниям грозит штраф

Управляющие компании рискуют штрафами до 1,5 миллиона рублей списки должников по ЖКХ в подъездах или публикацию их в интернете — такая практика прямо нарушает Федеральный закон о персональных данных.

Даже списки с номерами квартир и суммами долгов без ФИО часто признаются судами незаконными, поскольку в небольших домах жильцов легко вычислить, а персональными данными считаются любые сведения, позволяющие идентифицировать человека — от полной фамилии с инициалами до адреса проживания.

Нарушение подпадает под статью 13.11 КоАП РФ: за первое нарушение юридическим лицам грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей, а при повторном — от 1 до 1,5 миллиона рублей; должностным лицам — до 300 тысяч рублей.

УК пытаются обойти запрет «обезличенными» таблицами, но судебная практика не на их стороне — такие методы все равно расценивают как разглашение. Жильцы, увидевшие свой список, вправе жаловаться в Роскомнадзор, прокуратуру или суд, требуя немедленного удаления данных, а также компенсации морального вреда. Вместо публичного «позора» есть другие способы — смс-уведомления, личные визиты или иски через суд.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города