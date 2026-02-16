Севастопольцы за четыре дня перевели мошенникам 8,5 млн рублей

Жертвами стали 16 человек в возрасте от 18 до 83 лет. Аферисты использовали разные схемы: от звонков «из банка» до запугивания уголовными делами за пособничество ВСУ.

34-летний мужчина отдал аферистам более 7 миллионов рублей. Ему названивали по очереди: сначала «банк», потом «ФСБ». Деньги он перевел на «безопасный счет».

39-летний попался на ту же удочку, но поскромнее — 924 тысячи ушло на «резервный счет».

Однако самая циничная схема была применена к пожилой женщине. 83-летней пенсионерке позвонили и сказали, что она спонсирует ВСУ. Грозили тюрьмой. Бабушка отдала 750 тысяч.

• 19-летний парень потерял 25 тысяч рублей, поверив фальшивому управляющему. Ему позвонили, представились руководителем с его работы и под предлогом срочной закупки нового оборудования попросили перевести деньги.

• 18-летняя девушка отдала 10 тысяч рублей, получив сообщение в соцсети от тети с просьбой занять небольшую сумму. Аккаунт родственницы оказался взломан, а деньги ушли мошенникам.

Не теряют популярности у аферистов и стандартные схемы с силовиками и банкирами:

• 37-летний мужчина перевел 80 тысяч рублей лже-работнику банка, который убедил его защитить счет от подозрительных операций.

• 21-летний парень лишился 42 тысяч рублей после звонка фальшивого сотрудника ФСБ, пригрозившего уголовным делом.

• 19-летний юноша потерял 90 тысяч рублей — ему также позвонили якобы из службы безопасности банка.

• 36-летний мужчина попытался заработать на криптовалюте, но наткнулся на мошенников и лишился 197 тысяч рублей.

• 65-летний пенсионер поверил администратору маркетплейса, который пообещал легкий заработок. Итог — минус 152 тысячи рублей.

Покупки и аренда: товары, которых нет.

• 44-летний мужчина хотел приобрести японский микрокомпьютер на интернет-площадке, но потерял 15 тысяч рублей — продавец исчез после предоплаты.

• 24-летний парень пытался снять помещение по объявлению в соцсети и перевел 22 тысячи рублей фальшивому арендодателю.

• 39-летний мужчина заказал кофейное оборудование на интернет-площадке и лишился 144 тысяч рублей.

• 38-летняя женщина хотела снять квартиру и потеряла 35 тысяч рублей, поверив мошенникам.

• Еще один 24-летний парень искал руль для автомобиля в мессенджере и перевел 9 тысяч рублей продавцу, который перестал выходить на связь.

• 59-летний мужчина попытался купить автомобильные шины в мессенджере и отдал мошенникам 18 тысяч рублей.

