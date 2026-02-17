Погода в Севастополе 17 февраля

Погода
17-02-2026

Сегодня в городе облачно.

Днем дождь.

Ветер восточный 5-10 м/с, вечером юго-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха днем +10…+12°, ночью +7…+9°.

Фото: Елена Голос

