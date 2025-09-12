Взрывчатка возле дороги Ялта-Севастополь — крымчанин осужден за госизмену

Обвинительный приговор вынесен в отношении 59-летнего жителя Феодосии Николая Давыдченко.

Установлено, что в 2022 году Давыдченко связался с представителем СБУ и начал сотрудничать против России.

В ноябре 2023 и в апреле 2024 года он извлек из тайников на кладбище в Джанкойском районе элетродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 кг. Из этих предметов, а также гвоздей и других элементов у себя в гараже в изготовил СВУ, которое в июле 2024 года по заданию СБУ спрятал возле дороги Ялта-Севастополь.

Он приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и со штрафом в размере 600 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Севастополя.

Автомобиль его конфисковали в доход государства.

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя