В Севастополе откроют новый маршрут Большой Севастопольской тропы

В Севастополе откроется новый историко‑патриотический маршрут Большой Севастопольской тропы — «Тропа памяти» в районе Морозовки. Маршрут посвящён боевым действиям Севастопольского партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны.

В рамках обновления тропы в этом году:

обновят навигацию — появятся новые инфостенды и таблички на маршрутах от Ласпинского перевала к Байдарским воротам, от Байдарских ворот к Узундже, от Узунджи до Передового и от Передового к турстоянке «Гористое»;

благоустроят места отдыха: смотровую площадку на горе Челеби‑Яурн‑Бели, смотровую перед урочищем «Карадагский лес» и балку в Колхозном возле Узунджи;

приведут в порядок туристические стоянки «Аязьма верхняя» и «Ласпи» над «Биостанцией».

Большая Севастопольская тропа длиной 250 километров объединяет 8 основных и 12 дополнительных маршрутов, веломаршрут и комплекс Виа Феррата.

Вход на тропу — бесплатный. На стоянках плата взимается только за проживание, установку палаток на настилы, пользование мангалами и прокат инвентаря.