В Крыму не будет военного парада и шествия «Бессмертного полка» на День Победы

В этом году в Республике Крым не планируются военный парад и шествие «Бессмертного полка» на День Победы, а также другие массовые мероприятия. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов отметил, что такое решение органов власти продиктовано соображениями безопасности.

Глава региона добавил, что власти сделают всё необходимое, чтобы почтить память погибших и воздать должное ветеранам Великой Отечественной войны. Праздничные мероприятия пройдут в иных форматах, а предстоящий 9 Мая, по его словам, Крым встретит достойно.

Фото Анны Корниловой