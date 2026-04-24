Юные регбисты Севастополя разыграли путевки на всероссийский финал

На городском стадионе в эти дни было жарко не только от весеннего солнца, но и от накала спортивных страстей. Здесь завершился региональный этап шестого сезона Всероссийской школьной лиги по тэг-регби — динамичной и безопасной версии этой мужественной игры. Десятки мальчишек и девчонок из 12 школ города боролись не просто за медали, а за право представлять Севастополь на всероссийском финале, который пройдет в начале июня.

Тэг-регби — это идеальный способ познакомиться с миром овального мяча. Никаких жестких столкновений и захватов: вместо этого у каждого игрока на поясе две ленты-тэга. Чтобы остановить атакующего, защитнику нужно сорвать одну из них. В итоге на поле остаются только скорость, ловкость, командная работа и неподдельный детский азарт.

В этом году за право называться лучшими состязались 16 команд в двух возрастных категориях: самые юные спортсмены с 1 по 4 класс. Для многих из них это был первый крупный турнир в жизни, но сражались они с упорством настоящих профессионалов.

О специфике нынешнего сезона и эмоциях юных спортсменов «Севкор» рассказала директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

«Шестой сезон выстроен в структуре всероссийских соревнований, которые разработала Федерация регби России. В этом году у нас, к сожалению, участвуют только два возраста, ранее сетка была гораздо шире. Здесь мы немножко перестроились, но ничего страшного. Ажиотаж у детей есть, его видно, эти неподдельные эмоции совершенно не скрыть. Детвора подхватывает эту бесконтактную версию сильного, мощного вида спорта, они играют, бегают, наслаждаются и реально борются за путёвку», — поделилась Наталия Самойленко.

Слова о «реальной борьбе» — не преувеличение. Ставки действительно высоки, ведь севастопольская школа регби за последние годы заявила о себе на всю страну.

«Хочу подчеркнуть, что Севастополь три года подряд привозит второе место со всероссийских соревнований. Это достойно внимания к нашему городу. Детки у нас крепкие, сильные, быстрые, ловкие, а самое главное — дружные, командные. Поэтому мы сегодня в такой солнечный день и наблюдаем за их азартом», — с гордостью отметила глава федерации.

Этот впечатляющий результат — главная интрига и гордость местных соревнований. Каждая команда понимает: победа в региональном этапе — это шанс вписать свое имя в историю и, возможно, привезти в город-герой долгожданное всероссийское «золото».

После нескольких часов упорной, но честной борьбы определились победители и призеры, которые показали лучший результат. Настоящий триумф праздновала школа №22, чьи команды взяли золото в обеих возрастных категориях.

Итоги регионального финала:

Младшая возрастная группа (2017-2018 г.р.):

СОШ №22

СОШ №26

Инженерная школа

Старшая возрастная группа (2015-2016 г.р.):

СОШ №22

СОШ №44

Школа «Казачья бухта»

Высокий уровень организации и азарт участников отметили и почетные гости турнира — первый заместитель директора Департамента образования и науки Антон Ульянцев и начальник управления массового спорта Лариса Евдокимова.

Теперь командам-победительницам предстоит готовиться к главному испытанию. Всероссийский финал пройдет с 6 по 10 июня, и у севастопольских ребят есть все шансы вновь доказать, что они — одни из лучших в стране.