Симферопольский аэропорт готовят к открытию

Министр курортов и туризма Сергей Ганзий сообщил, что Крым должен быть полностью готов к возобновлению работы воздушной гавани.

К концу года регион ждёт больше 7 млн туристов. Пропускная способность аэропорта — 5,7 млн пассажиров в год, поэтому уже думают, как подтянуть транспорт, гостиницы и места для отдыха.

Крым не должен быть застигнут врасплох, поэтому нужно быть готовым к открытию аэропорта, заявил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

Он отметил, что до закрытия в 2022 году пропускная способность аэропорта «Симферополь» была около 5,7 млн пассажиров в год. Поэтому существенный приток туристов должен выдержать персонал, инфраструктура, средства размещения и объекты показа.

На сегодняшний день, подчеркнул Ганзий, «при прочих равных, при той динамике, которая есть, мы выйдем где-то к концу года на цифры чуть более 7 млн человек, которые посетят Республику Крым».

«В комплексе важно не оказаться застигнутыми врасплох, когда аэропорт «Симферополь» будет запущен», — подчеркнул министра в эфире программы «Говорите правду».

Ранее еще в июле 2025 года сообщалось, что Росавиация и власти Крыма обсуждают готовность аэропорта в Симферополе к возобновлению работу.

Ольга Сурикова

Фото: аэропорт «Симферополь»