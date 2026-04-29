Как крымские зоопарки внедряют импортозамещение

С начала СВО и введения антироссийских санкций у зоопарков в России и, в частности, в Крыму свелась практически к нулю возможность приобретения новых животных.

Теперь российские зоопарки стали помогать друг другу.

«То есть, до СВОо, всегда просто покупали, за границей, привозили, особо не общались, с другими зоопарками. Иногда старались найти и по месту. Но теперь невозможен другой вариант, надо только развивать свое. Как говорится, у нас свое импортозамещение», — рассказал Севкору директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

Как пример он привел рождение в их Парке детеныша большого рыжего кенгуру, за которым уже 10 зоопарков России встали в очередь.

