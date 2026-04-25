Экспресс Жириновского: как выставка‑поезд в Манеже стала путешествием по новейшей истории России

В самом сердце Москвы, в Центральном выставочном зале «Манеж», с 11 — 23 апреля работала масштабная выставка‑инсталляция «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», приуроченная к 80‑летию со дня рождения основателя партии. Сегодня, 25 апреля, выставка уже завершила свою работу, но оставила после себя ощущение вдумчивого и почти кинематографичного погружения в новейшую историю страны.

Это событие вышло далеко за рамки обычного мемориального проекта: вместо архивных стеллажей — живой, интерактивный рассказ о человеке‑эпохе Владимире Вольфовиче Жириновском и о России, которую трудно представить без его фигуры. В центре концепции — символический поезд, повторяющий ту самую поездку, которой Жириновский называл «самый честный способ встречи с народом». Теперь он везёт посетителей сквозь время, останавливаясь на ключевых станциях: от детства и студенчества в Алма‑Ате до борьбы в «лихие 90‑е» и финальной, пророческой остановки под названием «Мои прогнозы сбылись».

Маршрут выстроен сразу и хронологически, и тематически: «линии» Жириновского как партийного лидера, шоумена и пророка накладываются друг на друга. Поезд то набирает бешеную скорость, искря эпатажными заявлениями, то резко тормозит, сталкиваясь с политической реальностью. Каждая станция — это отдельная глава из жизни политика, повод обсудить его позиции, решения и риторику.

Особое внимание к событию проявил и президент России. В ходе посещения выставки Владимир Путин осмотрел ключевые экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью Жириновского. Его сопровождали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Путину показали чемодан, с которым Жириновский приехал в Москву, его студенческие конспекты, печатную машинку, а также накидку, подаренную ему Муаммаром Каддафи в 1990‑е годы.

Президент также пообщался с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский», выполняющими задачи на Краматорском направлении, что добавило экспозиции ещё один, уже военно‑политический, слой осмысления.

Среди десятков тысяч посетителей, прошедших по этому маршруту, был и заместитель председателя Законодательного Собрания Севастополя, координатор регионального отделения ЛДПР Илья Журавлёв. Он сравнил выставку с «живой историей», где пространство Манежа даёт не только посмотреть, но и действительно почувствовать ушедшую эпоху.

«Представленная экспозиция — это чётко выстроенная историческая линия. Каждая вещь отсылает к конкретному периоду, событию, решению, выступлению Владимира Вольфовича, — отметил Илья Журавлёв. — Складывается ощущение, будто буквально проходишь через этапы становления ЛДПР и видишь путь её основателя как последовательную, живую траекторию, наполненную смыслом и энергией времени».

Эффект погружения создают именно детали и артефакты. В основе экспозиции — предметы из фондов Музея современной истории России, личных архивов семьи и Фонда наследия Владимира Жириновского. Здесь можно было увидеть более 3000 экспонатов, в том числе агитационный автомобиль первых лет партии, личные вещи, черновики выступлений, архивные документы. В интерьере залов элегантно встроены «книжные закладки» с его хлёсткими и порой пугающе точными цитатами, которые сегодня звучат особенно актуально.

Выставка не только показывала, но и объясняла феномен Жириновского — харизматичного, яркого оратора, способного позволить себе то, что другим было недоступно. Его энергия, любовь к громким жестам и привычка ставить самую высокую планку отражены не только в экспонатах, но и в документальных фильмах, приуроченных к юбилею. В частности, 25 апреля на Первом канале вышел фильм «Пророк в своем отчестве», где образ поезда перекликается с основной идеей самой выставки в Манеже.

Выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Манеже стала не только данью памяти её основателю, но и своеобразным учебником по новейшей истории России, написанным ярким, бескомпромиссным и порой пророческим почерком Владимира Вольфовича.