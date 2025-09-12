В Севастополе выбирают губернатора – стартовали теперь основные дни голосования

Сегодня в 8 утра открылись избирательные участки на выборах губернатора.

«Севкор» посетил 144 УИК, где работа на участке традиционно началась с гимна России и гимна Севастополя.

Здесь первым проголосовавшим стал 18-летний Иван, который на этих выборах впервые отдает свой голос. От УИК он получил памятный подарок.

Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы.

До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, в Севастополе проходило досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов.

