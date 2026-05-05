В Севастополе откроется театральная фотовыставка ко Дню Победы

В канун Дня Великой Победы Севастопольский театр юного зрителя впервые открывает пространство для фотовыставки. Её автор — Анна Корнилова, театральный фотограф, лауреат премии «Журналист года‑2021» в номинации «Фотокорреспондент года». Более 17 лет Анна работает в жанрах репортажной, театральной и концертной съёмки, а с СевТЮЗом её связывает творческое сотрудничество с 2022 года.

Выставка «ТЕАТР ПОБЕДЫ. СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ АЛЬБОМ» посвящена спектаклям историко-патриотического цикла «Потомству в пример»: «Морской праздник в Севастополе», «Севастопольский мальчик», «Вкус медной проволоки», «Марусино сердце», «Сашка», «Суворов – наука побеждать», «Секунда сомнения». Здесь переплелись страницы Крымской войны и Великой Отечественной, современные события специальной военной операции.

В преддверии 9 Мая выставка напоминает: театр — это не только сцена, но и память, и взгляд автора, который умеет остановить мгновение, чтобы передать его потомству в пример. Именно так рождается «Театр Победы. Севастопольский альбом» — альбом, в котором вместо сухих строк — живые лица, слёзы и свет Победы.

Место проведения:

Сцена «Океан» Севастопольского театра юного зрителя (ул. Правды, 13)

Выставка открыта для посещения с 6 мая.

Фото А

нны Корниловой