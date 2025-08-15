Еще одного севастопольца будут судить за госизмену

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Севастополя Дмитрия Мыськова 1980 года рождения.

Он с июля по сентябрь 2024 года был завербован спецслужбами Украины и собирал для них сведения. В частности, Мыськов фотографировал мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии Российской Федерации и за деньги отправлял представителю ВСУ.

Сейчас мужчина под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает прокуратура Севастополя.

Он обвиняется по ст. 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации (государственная измена).

Ольга Сурикова