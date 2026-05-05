В МФЦ можно бесплатно распечатать портреты героев для акции «Бессмертный полк»

Россия
05-05-2026

В преддверии Дня Победы многофункциональный центр «Мои документы» предоставляет жителям города возможность бесплатно распечатать портреты своих героев для участия в акции «Бессмертный полк».

Чтобы распечатать портрет, необходимо:
▫️обратиться в любое отделение МФЦ Севастополя
▫️предоставить сотрудникам фотографию героя.

Услуга предоставляется бесплатно.