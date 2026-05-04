В Крыму в руках у школьника взорвался боеприпас

05-05-2026

Пострадал четвероклассник, сообщили в Минобразе РК.

Инцидент произошёл 3 мая в селе Пруды. Мальчик подобрал неизвестный предмет в заброшенном здании.

«Мальчик, гуляя со своим другом собирал жестяные банки в заброшенном здании. Среди банок он заметил предмет, похожий на деталь от гранаты, и положил его в карман. Позже, выйдя из заброшенного здания, мальчик вытащил гранату из кармана и выдернул чеку, думая, что она не взорвётся. Спустя 2 секунды сработала детонация взрыва в следствие чего мальчик получил травму руки», — прокомментировали в министерстве.

Следователи СК в рамках следствия устанавливают обстоятельства происшествия в Советском районе, в результате чего травмирован 12-летний ребенок.

