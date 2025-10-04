Все решения, обсуждавшиеся на съезде ЛДПР, касаются жизни каждого региона и каждого человека

В Москве состоялся XXXVII съезд ЛДПР. О его итогах говорим с координатором Севастопольского отделения партии Ильёй Журавлёвым.

– Илья Григорьевич, съезд ЛДПР завершился. Как вы оцениваете его значение?

– Это очень важное событие для всей страны и, конечно, для наших регионов. На съезде собрались наши соратники и единомышленники, однопартийцы со всей России. Мы обсуждали стратегию развития ЛДПР до 2030 года. Съезды партии всегда были площадкой, где формируется политика, исходящая от людей и для людей. С уверенностью могу сказать: ЛДПР ­– это партия, которая слышит граждан и работает в их интересах.

– Какие основные направления обозначены в стратегии до 2030 года?

– Прежде всего – поддержка участников СВО, демография, работа с молодёжью, развитие регионов, совершенствование миграционной политики и борьба с бедностью. Это задачи, которые напрямую касаются жизни каждого человека. Мы строим программу так, чтобы она опиралась на реальные потребности общества. Хочу отметить, что с самого начала специальной военной операции ЛДПР оказывала помощь нашим защитникам и их семьям – как централизованно, так и на местах. В Севастополе эта работа ведётся активно и системно: это и адресная помощь, и организация мероприятий, и правовые инициативы. Параллельно партия продвигает законопроекты о поддержке детей и обеспечении социальной справедливости.

– На съезде прозвучало предложение о создании цифровой платформы для ветеранов СВО. В чём её значение?

– Одним из ключевых решений, озвученных Леонидом Слуцким, стало создание цифровой платформы занятости и интеграции ветеранов СВО. Она позволит нашим бойцам после возвращения домой получить работу, социальную поддержку и возможности для полноценной жизни. Этот проект уже получил одобрение Президента России, что подтверждает его важность и необходимость для общества.

– Если говорить в целом о программе ЛДПР, что в ней самое главное?

– Главное – это люди. Программа говорит о семье, о будущем детей и родителей, о сохранении русского народа и развитии России. Она объединяет стратегическое видение и конкретные шаги для регионов. Все инициативы просчитаны и обоснованы, чтобы реально работать на благо граждан.

– На съезде избрали Леонида Слуцкого Председателем партии. Насколько это значимое событие?

– Абсолютно ключевое. Леонид Эдуардович ведёт партию вперёд, укрепляет её позиции и продолжает дело Владимира Вольфовича Жириновского. Единогласное избрание – это знак доверия, единства и понимания того, что именно под его руководством ЛДПР способна достичь поставленных целей.

– Какие задачи партия ставит до 2030 года?

– В первую очередь — расширение рядов партии до 700 тысяч членов и укрепление позиций в регионах. Важно последовательно воплощать масштабные социальные проекты: поддержку участников и ветеранов СВО, развитие демографических инициатив, программы для молодёжи, меры по борьбе с бедностью и совершенствованию миграционной политики. Особое внимание будет уделено борьбе с социальным неравенством. Всё это необходимо для того, чтобы наша Родина развивалась как сильное, справедливое и социально ориентированное государство, где интересы граждан остаются главным приоритетом.

– Как эти решения повлияют на регионы?

– Самым непосредственным образом. Речь идёт о создании рабочих мест, развитии социальной инфраструктуры, поддержке семей, новых возможностях для молодёжи. Все решения, обсуждавшиеся на съезде, касаются жизни каждого региона и каждого человека.

– Итог съезда?

– Итог прост и ясен: ЛДПР идёт вперёд с сильным лидером и народной программой, которая служит людям. Леонид Эдуардович сохранил и приумножил курс Владимира Вольфовича Жириновского, дополнив его новыми решениями, необходимыми для сегодняшнего времени. Уверен, что это и есть залог развития России и её регионов.

Андрей Крымский

