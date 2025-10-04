В Севастополе прошла акция «Свеча памяти»

Акция «Свеча памяти» прошла вчера в Парке Победы возле главного фонтана — «Орден Победы». Ребята выложили картину размером более 20 метров.

Участниками всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам. Дети» стали студенты из 15 регионов России. Это 150 ребят из Краснодара, Ямала, Тамбова, Перми, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Белгородской области, Пскова, Ленинградской, Ростовской и Калужской области, Республики Крым, Воронежа, Карелии и Севастополя. Организаторами выступают Российские студенческие отряды.

Как рассказали корреспонденту Севкора организаторы, студенты в течение трех дней, с 3-5 октября, будут изучать исторические места Севастополя:

«Они уже посетили Музейный комплекс «35-я береговая батарея», побывали на обзорной экскурсии по центру города. В рамках акции у них масса мероприятий, а также встреча с героями. Это подростки в возрасте от 15 до 17 лет из числа трудовых отрядов».

Фото Анны Корниловой

