Ряд услуг по газификации и газоснабжению перейдет в электронный вид

С 1 марта 2026 года в России ряд услуг по газификации и газоснабжению перейдёт в электронный формат. Граждане смогут заключать договоры на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования через удобные онлайн-платформы.
Заключить такие договоры будет возможно:
— через портал госуслуг,
— портал региональных услуг,
— сайт газоснабжающей организации.
При этом сохранится возможность оформления договоров в бумажном виде или в электронном формате в офисах газовых компаний и многофункциональных центрах предоставления услуг.
Для самостоятельного заключения договоров в электронном виде потребуются разные виды электронной подписи — от простой до усиленной квалифицированной.
Ранее в электронном виде можно было только подать заявку на подключение газа, что было лишь начальным этапом.
