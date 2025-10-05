Ряд услуг по газификации и газоснабжению перейдет в электронный вид

С 1 марта 2026 года в России ряд услуг по газификации и газоснабжению перейдёт в электронный формат. Граждане смогут заключать договоры на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования через удобные онлайн-платформы.

Заключить такие договоры будет возможно:

— через портал госуслуг,

— портал региональных услуг,

— сайт газоснабжающей организации.

При этом сохранится возможность оформления договоров в бумажном виде или в электронном формате в офисах газовых компаний и многофункциональных центрах предоставления услуг.

Для самостоятельного заключения договоров в электронном виде потребуются разные виды электронной подписи — от простой до усиленной квалифицированной.

Ранее в электронном виде можно было только подать заявку на подключение газа, что было лишь начальным этапом.

