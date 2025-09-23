ВС России нанесли удар по украинской группировке, которая готовила удар по Форосу

Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по объектам в Форосе, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, ВС России нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции.

Кроме того, поражены места хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым, сообщили в Минобороны России.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai