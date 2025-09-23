В Крыму на пожаре погиб ребенок

Трагедия случилась в селе Малореченском городского округа Алушта.

По предварительным данным, вчера, 22 сентября 2025 года, в частном доме по улице Садовой произошел пожар.

В доме находился подросток 2010 года рождения, после тушения пожара обнаружено тело ребенка.

В доме подросток проживал совместно с бабушкой.

Точная причина пожара устанавливается. Прокуратура Крыма проводит проверку.

В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.

