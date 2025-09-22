До трех выросло число погибших при атаке дронов ВСУ на Форос

Вечером 21 сентября ударом БПЛА был поврежден санаторий «Форос». На его территории повреждения получили несколько объектов. Также повреждено здание школы в поселке.

Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты, сообщил сразу глава Крыма Сергей Аксенов.

Прокуратура Крыма запустила горячую линию для приема обращений по указанным вопросам: +7 (978) 053-62-08.

На утро 22 сентября стало известно, что число погибших при атаке дронов ВСУ на Форос возросло до трех. Пострадали 16 человек.

На лечение в Ялтинскую больницу поступило 13 человек из Фороса, госпитализировано 12 пациентов. Об этом сообщила Ольга Еремина, директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России.

«Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7 человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Один находится на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет. Было прооперировано 4 человека», — уточнила она.

Форосскую школу, которая пострадала от атаки БПЛА по ЮБК, перевели на дистанционное обучение, сообщила глава администрации Ялты.

