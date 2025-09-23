В Севастополе стали больше болеть ОРВИ

В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 2739 человек. Показатель на 10 тысяч населения составил 48,7 (неделей ранее он был 36,8).

Заболеваемость, как отмечают в Роспотребнадзоре, ниже уровня эпидемического порога на 36,0%. Её рост обусловлен за счет детей и связан с началом нового учебного года.

В республике Крым заболеваемость ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 24,2%, но ниже уровня эпидемического порога на 11,2%.

Вирусы, которые сейчас циркулируют на полуострове не носят гриппозного характера, добавили в ведомстве.

На отчетной неделе новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым заболели 75 человек, пок. на 100 тыс. населения — 3,9, в г. Севастополе — 70 человек, пок. на 100 тыс. населения — 12,5.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю напоминает: острые респираторные вирусные инфекции особенно грипп опасны, прежде всего, развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью.

Андрей Крымский

