Восемь пожизненных запросило гособвинение за теракт на Крымском мосту

Крым
30-10-2025

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного суда.

На скамье подсудимых находятся:

Артем Азатьян;

Георгий Азатьян;

Олег Антипов;

Александр Былин;

Владимир Злоба;

Дмитрий Тяжелых;

Роман Соломко;

Артур Терчанян.

Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. 
Свою вину подсудимые не признают.
 
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик с топливом. При взрыве погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
 
 