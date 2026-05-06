Севастопольцу через суд пришлось доказывать право на приватизацию квартиры

Речь идет о нарушении жилищных прав 54-летнего севастопольца.

Установлено, что мужчина с 1998 года зарегистрирован по месту жительства в квартире на ул. Астана Кесаева. С ним заключен договор соцнайма, он исправно платил коммуналку. Но в апреле 2025 году в департаменте капстроя получил отказ в праве на получение в собственность бесплатно этой квартиры. После чего ему пришлось обратиться в прокуратуру.

Только через суд надзорному ведомству удалось возложить на департамент обязанности по передаче квартиры мужчине, его супруге и дочери в собственность в равных долях в порядке приватизации.

В настоящее время квартира приватизирована, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя