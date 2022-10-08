Взрыв на Крымском мосту. Движение остановлено

Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту взорвалась топливная цистерна.
Комментарий «Крымской железной дороги»:
«Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются».
У Крымского моста для водителей разворачивают пункты обогрева.
Комментарий советника главы Крыма Олег Крючков: «Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара».
«Все службы работают. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева».
Комментарий Росморречфлот: «Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту».
Ольга Сурикова
Фото: соцсети. Пока все фото подлинные узнать не представляется возможным, официальной информации практически нет