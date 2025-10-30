Пистолеты «Браунинг» 1906 года и «Мелиор» 1920 года — случайно забыл крымчанин в продуктовом магазине

В полицию Симферополя поступил звонок из продуктового магазина: неизвестный забыл пакет с подозрительным содержимым. Выехавшие на место оперативники обнаружили в нем тонометр, фотоальбом и 2 старинных пистолета.

Сразу же установленный владелец имущества— 50-летний местный житель— рассказал, что ему по наследству от дедушки достался гараж, в котором летом текущего года он решил сделать уборку, во время которой обнаружил оружие и боеприпасы. В сентябре он взял пакет с раритетом, чтобы утилизировать их в ближайшем пруду, но по пути, будучи уже нетрезвым, зашел в магазин и там забыл пакет.

Один из пистолетов оказался самозарядным пистолетом «Браунинг» 1906 года, калибра 6,35 мм, а второй –пистолетом «Мелиор» модель 1920 года, калибра 7,65 мм. Боеприпасы тоже оказались пригодными для выстрела.

На внука теперь заведено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, сообщили в МВД Крыма.

Полиция Симферополя напоминает о необходимости добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося оружия.

