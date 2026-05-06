Если Киев ударит по Москве в День Победы…

Если Киев ударит по Москве в дни празднования Великой Победы, удар будет нанесен в том числе по центрам принятия решений

Главное из заявлений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой:

В ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве;

МИД РФ настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов;

Предупреждение Минобороны РФ было сделано именно как ответ на заявления Зеленского;

МИД РФ указывает на неотвратимость нанесения ВС РФ ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов режима;

МИД направил во все зарубежные дипмиссии призыв отнестись ответственно к заявлению МО РФ в связи с угрозами Киева.

