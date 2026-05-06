Дельфин, которого спасали севастопольские волонтеры, уплыл в открытое море

Напомним, ранее «Севкор» рассказывала, что в Карантинной бухте специалисты и волонтеры Центра «Безмятежное море» спасают жизнь дельфину. И вот на 18 день реабилитации «пациент» покинул своих подопечных.

В Центре подчеркнули, что в ближайшие дни будет осуществляться мониторинг близлежащих бухт и береговой линии на случай, если Споти снова окажется у берега.

«Конечно, мы очень надеемся, что этого не случится; последние два дня наш пациент стал настолько крепким и активным, что контролировать его становилось для дежурных все сложнее, и он уже неоднократно «сбегал» от своих сиделок, но затем возвращался обратно. В этот раз, вероятно, он почувствовал себя настолько лучше, что возвращение больше не планировал», — рассказали специалисты.

За две с половиной недели в том числе под дождями и ветром проводилось интенсивное лечение дельфина от системной инфекции, ежедневно осуществляли контроль его состояния с помощью УЗИ и исследований крови. Последние дни у Споти отмечалась выраженная положительная динамика по пневмонии, легкие по данным ультразвуковых исследований пришли в нормальное состояние, рассказали в Центре.

Тревогу, добавили, вызывает недолеченный энтерит. Конечно, в идеальных условиях стационара реабилитация больных китообразных может занимать месяцы и более, но в тех условиях, которые были доступны, было сделано все возможное и даже больше.

Ольга Сурикова