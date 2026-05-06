До 9 мая в Севастополе продолжается фотовыставка «Эпоха в кадре», посвященная выдающемуся политику современности Владимиру Жириновскому

И интерес с дня открытия у горожан совсем не уменьшается. Причём приходят посмотреть ретроспективу люди разных возрастов— и молодёжь, и старшее поколение.

Для многих это возможность по-своему соприкоснуться с историей и вспомнить важные моменты для страны, прошедших трех десятилетий.

Выставка в Севастополе проходит на набережной Корнилова до 9 мая, так что ещё есть время зайти, пройтись вдоль экспозиции и, возможно, открыть для себя что-то новое или давно знакомое о Владимире Вольфовиче, но уже с другим ощущением.

