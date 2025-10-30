Погода в Севастополе 30 октября

Погода
30-10-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+12°,

днем +16…+18°.

Температура воды 15°.

Фото:  Елена Голос

