В Севастополе выпускники-аграрии могут получить 250 тысяч еще до получения диплома

Правительство Севастополя приняло решение таким образом привлекать молодые кадры на предприятия агропромышленного комплекса региона. Выплата будет единовременной и распространится на молодых специалистов как с высшим, так и со средним специальным профильным образованием. В программе могут поучаствовать и приезжающие из других регионов студенты.

250 тысяч рублей предусмотрено для выпускников вузов и 200 тысяч — для выпускников колледжа или техникума. Для этого им нужно устроиться на работу в сферу АПК в течение трех лет после получения образования. И после получения финансовой поддержки отработать на закрепленном предприятии не менее трех лет.

При этом трудовой договор можно заключить еще до получения диплома, потом только принести документ, пояснила глава департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова.

Для выпускников-аграриев в этом году в бюджете Севастополя предусмотрено 2,5 млн рублей.

Приём документов для участия в отборе начнётся 20 мая.

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова