Водителей освободят от платы за парковку, если внести деньги невозможно

Минтранс России предложил изменения в закон «Об организации дорожного движения», которые позволят водителям не платить за парковку, если внести деньги оказалось невозможно по независящим от них причинам. Об этом сообщили в министерстве, комментируя проект поправок, вынесенный на общественное обсуждение.

Речь идет о случаях, когда оплата не проходит из‑за технических сбоев или недоступности сервисов. В таких ситуациях автомобилист будет освобождён от обязанности платить за соответствующий период.

При этом конкретные альтернативные способы оплаты в законопроекте не прописаны. В Минтрансе уточнили, что регионы смогут самостоятельно определять такие механизмы с учетом местной специфики, но при этом обязаны обеспечить к ним доступ.

Также документ предусматривает введение постоплаты парковки: водитель сможет внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. Сейчас такая практика уже действует в отдельных регионах. После принятия закона субъекты и муниципалитеты будут обязаны обеспечить возможность такой оплаты и самостоятельно определить технические решения для её реализации.

Проект поправок проходит общественное обсуждение до 26 июня.