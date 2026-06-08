Где в Севастополе купить вкусную рыбу и настоящую икру

Севастополь, встречай!

С 8 июня мы снова приезжаем к вам с вкусными деликатесами — и они ждут именно вас!

🐟 Что вас ждет:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> ✨ Настоящая красная икра — свежая, морская, с богатым вкусом, который нельзя забыть!

✨ Королевский лосось слабосолёный — нежный, как масло, буквально тает во рту!

✨ Масляная рыба копчёная — ароматное лакомство, которое невозможно устоять!

С 8 по 13 июня включительно.

Около ТЦ «SEA MALL»

📲 Жмите кнопку, следите за свежими поставками — чтобы не пропустить самое вкусное!

Рыбный Рай Камчатки

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