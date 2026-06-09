Осколочные ранения получил мужчина во время атаки на Севастополь

Последствия атаки на Севастополь 9 июня

Всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.

Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию:

🔹 В районе Монастырского шоссе БПЛА попал в частный дом, произошёл пожар. Пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

🔹 В районе Ласпи после падения БПЛА горит лес, на месте работают экстренные службы.

☎️ Если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112.